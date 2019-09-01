أسعار الوقود بدول الخليج لشهر سبتمبر 2019

من: محمود جمال

دبي- مباشر: خفضت ثلاثة دول الخليج (الإمارات وقطر وسلطنة عمان) أسعار الوقود والتي سيتم تطبيقها في سبتمبر/أيلول 2019 من العام الجديد 2019 وذلك على وقع الأسعار العالمية للنفط والتي سجلت تراجعا الشهر الماضي يتجاوز الـ 7 بالمائة ليصل خام برنت الى مستوى 60.43 دولار للبرميل.

ووفقا لرصد لـ"مباشر" فإن أسعار البنزين في الإمارات ستشهد تراجعا، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز نحو 2.28 درهم (0.62 دولار) بعد أن كان 2.37 درهم (0.64 دولار) في أغسطس/آب الماضي.

كما سيتراجع سعر البنزين العادي إلى سعر 2.16 درهم (0.58 دولار) بعد أن كان 2.26 درهم (0.61 دولار) .

وستنخفض أسعار الديزل من 2.42 درهم (0.66 دولار) إلى سعر 2.38درهم (0.65 دولار) في أغسطس/آب الماضي.

قطر

كما قطر بخفض أسعار البنزين الممتاز والعادي بأكثر من 5 بالمائة في شهر سبتمبر/أيلول مقارنة بشهرأغسطس/آب الماضي.

وسيتراجع سعر بيع لتر البنزين الممتاز بنسبة 5.2 بالمائة إلى 1.8 ريال ( 0.49 دولار)، كما سينخفض سعر بيع لتر البنزين العادي بنسبة 5.5 بالمائة إلى 1.7 ريال للتر ( 0.47 دولار).

وسيتم خفض سعر لتر الديزل في سبتمبر/أيلول الجاري بنسبة 2.6 بالمائة ليصل إلى 1.85 ريال ( 0.51 دولار)، مقابل 1.9 ريال في في أغسطس/آب الماضي.

عمان

فيما تشهد السلطنة تراجعا أسعار البنزين، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز 211 بيسة ( 0.55 دولار) في سبتمبر/أيلول 2019 بعد أن كانت 220 بيسة (0.57 دولار) في أغسطس/آب الماضي.

وسينخفض سعر البنزين العادي عند 201 بيسة (0.52 دولار) بعد أن كانت 210 بيسة (0.54 دولار) في أغسطس/آب الماضي.

كما ستخفض عمان خلال الشهر الجاري أسعار الديزل إلى 241 بيسة (0.62 دولار) من سعر 251 بيسة (0.65 دولار ) في أغسطس/آب الماضي.

السعودية

يشار، إلى أنه في منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن أسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية بالمملكة، خلال الربع الثالث من العام 2019، (يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2019)، بزيادة تراوحت بين 4 إلى 6 بالمائة.

ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر بيع بنزين أوكتان 91 بنسبة 6.25 بالمائة، إلى 1.53 ريال (0.41 دولار)، مقابل سعر بلغ 1.44 ريال (0.38 دولار) في الربع الثاني من نفس العام. وزاد سعر بيع بنزين أوكتان 95 بنسبة 3.8 بالمائة، إلى 2.18 ريال (0.58 دولار)، مقابل سعر 2.10 بلغ ريال (0.56 دولار) بالربع الثاني من العام الجاري.

وقالت "أرامكو" في بيان في بيان سابق لها، إن أسعار البنزين المعدلة سيتم العمل بها اعتباراً من اليوم الأحد 14 يوليو/تموز 2019.

ولم تعلن دول البحرين والكويت عن تغيرات جديدة في أسعار البنزين والديزل ليتم التعامل بها بداية من الشهر الجديد.

التحرير المدار

ودول الخليج تتبنى بما يعرف بالتحرير المدار لأسعار الطاقة وهي التي تشكل من مصروفاتها نحو 4 بالمائة كحد أقصى من متوسط دخل المواطن الخليجي.

ومن فوائد التحرير المدار الاتجاه لتعظيم الاستفادة منها من عدة جوانب صحية لبيئة الأعمال والمواطنين واقتصادية لجذب الاستثمارات العالمية وفق المعايير الدولية، بالإضافة لخفض أسعار السلع والخدمات والسيطرة على معدلات التضخم.

وهذه الآلية تسهم في التعديل الإيجابي لسلوك المستهلكين من ترشيد الاستهلاك، ولفت الانتباه للحفاظ على البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل العامة واستخدام السيارات الشخصية الاقتصادية الصديقة للبيئة.

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