إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية (تداول) في الوقت المحدد.

بند توضيح تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-11-29 الموافق 2019-08-01 التغير الحاصل على التطوير الحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 1 أغسطس 2019 بشأن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أنه قد تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لخطة العمل وإعادة الهيكلة المالية كأحد المتطلبات المرتبطة بإصدار التقرير حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ولا تزال هذه الخطة قيد تسليمها ومناقشتها مع مراجعي حسابات الشركة، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الزمنية المتوقعة الواردة بإعلان الشركة المنشور بتاريخ 1 أغسطس 2019.

وتتوقع الشركة نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 قبل 22 سبتمبر 2019، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

الأثر المالي للتغير الحاصل يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه. معلومات اضافية تؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

تود الشركة التوضيح بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.