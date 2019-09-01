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إعلان من شركة أصول وبخيت الاستثمارية بخصوص وقوع حدث معين في صندوق المعذر ريت

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إعلان من شركة أصول وبخيت الاستثمارية بخصوص وقوع حدث معين في صندوق المعذر ريت إعلان من شركة أصول وبخيت الاستثمارية بخصوص وقوع حدث معين في صندوق المعذر ريت
تفاصيل الإعلان تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت عن اتمام عملية رهن صك ملكية عقار تجاري/مكتبي في مدينة الرياض والمسمى بعقار المحمدية لصالح شركة الراجحي المصرفية للاستثمار "المصرف" في يوم الخميس بتاريخ 28/12/1440هـ الموافق 29/08/2019م وذلك ضماناً للتسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي سيقدمها المصرف لصالح الصندوق.

لا يوجد أثر مالي للصفقة حيث لم يتم سحب أي جزء من هذه التسهيلات إلى الآن.

هذا وتود شركة أصول وبخيت الاستثمارية أن تؤكد بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.

مباشر (اقتصاد)

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