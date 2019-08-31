إسرائيل تلغي إجازات جنودها.. وتحذر لبنان من "خدش" أي عسكري

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إلغاء الإجازات لجنوده العاملين شمالي البلاد، على خلفية التوتر على الحدود مع لبنان، محذرا في الوقت نفسه لبنان من "خدش" أي عسكري إسرائيلي.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان تحركات إسرائيلية مكثفة، بعد وقوع هجوم بطائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية قبل نحو أسبوع، واتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل بالوقوف خلفه.

وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمير برعام، إنه "إذا ما خدش جندي واحد، فسنرد بقوة ضد أهداف حزب الله والدولة اللبنانية".

ويأتي التهديد الإسرائيلي غداة إطلاق الجيش اللبناني النار على طائرات إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان، الأمر الذي رفع درجة التوتر على جانبي الحدود بين البلدين.

وذكرت القناة الأولى الإسرائيلية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات للمزارعين بالابتعاد عن الأراضي القريبة من السياج الحدودي مع لبنان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة من مواقعه العسكرية داخل مزارع شبعا المحتلة فوق موقع الرادار شرقي بلدة شبعا، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عما سماه تفاصيل مشروع للصواريخ الدقيقة تسلمته ميليشيات حزب الله اللبناني من إيران، ونشر صور وأسماء القائمين عليه من شخصيات لبنانية وإيرانية.

وجاء في تقرير إسرائيلي مصور أن إيران بدأت محاولات نقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى حزب الله في لبنان عبر سوريا بين عامي 2013-2015.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم إحباط معظم هذه المحاولات في ضربات جوية، حالت دون تمكن حزب الله اللبناني من الحصول على الصواريخ,وفق سكاي نيوز .

والخميس مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام، مهمة الجنود الأمميين العشرة آلاف المنتشرين في جنوب لبنان ضمن قوة اليونيفيل، محذرا من اندلاع نزاع جديد مع إسرائيل.