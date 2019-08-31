"البيئة" السعودية تطرح فرصاً للاستثمار بتقاوي البطاطس بـ85 مليون ريال

الرياض – مباشر: كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، عن عزمها طرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها مخبرياً، للمهتمين من المؤسسات والمشاريع والشركات الزراعية والجمعيات، بتكاليف استثمارية تُقدَّر بـ 85 مليون ريال، بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي في إطار جهودها الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي لمختلف المحاصيل الرئيسة المستهدفة بالمملكة، وتأمين أهم مستلزمات الإنتاج الضرورية لتحقيق الزيادة في الإنتاج المحلي اللازمة للأمن الغذائي.

وبيَّنت "البيئة" أن هذه الخطوة ستسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وزيادة المحتوى المحلي، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل في هذا الشأن بمركز البذور والتقاوي في حي المصانع بمدينة الرياض، يوم الأربعاء الموافق 5 / 1 / 1441هـ الموافق 4 / 9 / 2019م، الساعة العاشرة صباحاً.

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