إنفوجرافيك.. العدل السعودية ترصد أبرز منجزاتها خلال عام 1440

الرياض – مباشر: شهد العام المنصرم اكتمال منظومة القضاء المتخصص بتدشين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للمحاكم العمالية.

كما شهد العام نفسه بدء التحول الرقمي للتوثيق، وعقدت محاكم المملكة أكثر من 2.2 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 800 ألف حكم، فيما استقبلت محاكم التنفيذ 780 ألف طلب تنفيذ، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

أما ما يتعلق بالتوثيق فبلغ إجمالي العمليات المنفذة خلال العام الجاري في كتابات العدل قرابة الـ3.6 ملايين عملية ما بين وكالات وعمليات على العقارات وغيرها من خدمات التوثيق.

ونشرت الوزارة أبرز منجزاتها خلال العام الهجري المنصرم 1440هـ في إنفوجراف على النحو التالي:

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