أخبار عاجلة

195 مليون دولار تمويل خطة استجابة الأردن -
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجدداً -
إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م -
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك -
المدن الروسية تحيي ذكرى مذبحة بيسلان -
القاهرة تبتكر الحلقة النهائية والاعلان عن الفائز بالمركز الاول -
خالد بيبو : مؤمن زكريا ابن النادي .. والأهلي لا يبيع أبنائه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

إنفوجرافيك.. العدل السعودية ترصد أبرز منجزاتها خلال عام 1440

Google+ Print

الرياض – مباشر: شهد العام المنصرم اكتمال منظومة القضاء المتخصص بتدشين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للمحاكم العمالية.

كما شهد العام نفسه بدء التحول الرقمي للتوثيق، وعقدت محاكم المملكة أكثر من 2.2 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 800 ألف حكم، فيما استقبلت محاكم التنفيذ 780 ألف طلب تنفيذ، بحسب وكالة أنباء "واس".

أما ما يتعلق بالتوثيق فبلغ إجمالي العمليات المنفذة خلال العام الجاري في كتابات العدل قرابة الـ3.6 ملايين عملية ما بين وكالات وعمليات على العقارات وغيرها من خدمات التوثيق.

ونشرت الوزارة أبرز منجزاتها خلال العام الهجري المنصرم 1440هـ في إنفوجراف على النحو التالي:

ترشيحات

رئيس بنك الرياض: الإدراج بـ" MSCI"..بسبب تطوير بيئة سوق المال

الكهرباء العراقية تستعرض تطورات الإجراءات النهائية لعملية الربط الخليجي

إنفوجرافيك..الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية

الولايات المتحدة تدرج ناقلة نفط إيرانية على قائمتها السوداء

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يصل إلى السعودية

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يصل إلى السعودية

السعودية تبدأ العمل بالتأشيرة السياحية في 27 سبتمبر

السعودية تبدأ العمل بالتأشيرة السياحية في 27 سبتمبر

وزير دفاع "أنصار الله" يتوعد السعودية والإمارات بـ"ثمن باهظ" في عمق أراضيهم

وزير دفاع "أنصار الله" يتوعد السعودية والإمارات بـ"ثمن باهظ" في عمق أراضيهم

الاستثمار السعودية تحذر من "الفوركس"

الاستثمار السعودية تحذر من "الفوركس"