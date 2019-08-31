أخبار عاجلة

العربى للأسمدة: مراكش تستضيف مناقشات ترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع -
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي -
مقتل 100 شخص بقصف للتحالف على سجن ذمار -
معرض الطيران "ماكس 2019" يختتم أعماله -
مئات المتظاهرين يقتحمون مطار هونغ كونغ -
مساء dmc - هاتفياً .. تعقيب محسن عادل رئيس هيئة الإستثمار السابق على إنخفاض معدلات التضخم -
عمرو أديب : أطالب رئيس الوزراء بالتوسع فى تطوير مكاتب الشهر العقاري -
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يتحدث عن تنظيم استهلاك الكهرباء في المساجد -
المداخلة الكاملة لوزير الخارجية السفير سامح شكري لـ" #الحكاية " -
محمد عمر: الزمالك كان أجهز فنيُا وبدنيًا من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

"سلطة البترا" تعتذر عن ضرب فتى لحيوان وتصفه بـ"الحالة الفردية"

Google+ Print
"سلطة البترا" تعتذر عن ضرب فتى لحيوان وتصفه بـ"الحالة الفردية" "سلطة البترا" تعتذر عن ضرب فتى لحيوان وتصفه بـ"الحالة الفردية"

جى بي سي نيوز  :- اعتذرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن مقطع جرى تداوله، يُظهر فتى يجلد حيواناً بسوط بطريقة عنيفة داخل المحمية أقرب إلى الضرب منه إلى حثه على المسير.

وقالت سلطة الإقليم في بيان لها الجمعة إنها تابعت ما تم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتعدي على الحيوانات داخل الموقع الأثري.

وتابعت "إذ تعتذر السلطة بداية لزوارها ومحبيها عن هذا النوع من الاعتداءات، والتي لا تمت لأخلاقنا ولا لديننا ولا تمثّل أبناء المجتمع المحلي وطريقة تعاملهم مع حيواناتهم".

وأضافت "إن هذه المخالفات والتي تظهر من وقت لآخر هي حالات فردية، يتم التعامل معها من قبل السلطة وجميع الأجهزة المختصة، بهدف الوصول معاً إلى تعامل آمن لكل أنواع الحيوانات داخل وخارج الموقع الأثري".

وأشارت السلطة إلى أنها قامت بجهود كبيرة في السابق فيما يتعلق بالرفق بالحيوان سواءً كانت هذه الجهود من خلالها أو بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين.

وأكدت أنها بصدد تنظيم ورشة عمل لجميع الشركاء لتعلن فيها عن خطط عملها المستقبلية في هذا المجال وتبين التحديات التي تواجهها لتنفيذ تلك الخطط.

ويبدو أن ملتقط (الفيديو) أحد سياح مدينة البترا لم يعجبه أسلوب الفتى ما حدا به إلى توثيق الحادثة، غير أن الفتى أبدى اعتراضه على تصوير وطالب بحذفه في أثناء مشادة كلامية جرت بينهما.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو :قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق القذائف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - مباشر

بالفيديو :قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق القذائف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - مباشر

الراجل االي مبيطلعش مراته و عياله مصيف لازم يشوف الفيديو ده "باب الخلق"

الراجل االي مبيطلعش مراته و عياله مصيف لازم يشوف الفيديو ده "باب الخلق"

بالفيديو : سقوط عدة قذائف من الجانب الاسرائيلي بالقرب من مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

بالفيديو : سقوط عدة قذائف من الجانب الاسرائيلي بالقرب من مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

يالفيديو : حزب الله يعلن تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها (مباشر)

يالفيديو : حزب الله يعلن تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها (مباشر)