"سلطة البترا" تعتذر عن ضرب فتى لحيوان وتصفه بـ"الحالة الفردية"

جى بي سي نيوز :- اعتذرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن مقطع فيديو جرى تداوله، يُظهر فتى يجلد حيواناً بسوط بطريقة عنيفة داخل المحمية أقرب إلى الضرب منه إلى حثه على المسير.

وقالت سلطة الإقليم في بيان لها الجمعة إنها تابعت ما تم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتعدي على الحيوانات داخل الموقع الأثري.

وتابعت "إذ تعتذر السلطة بداية لزوارها ومحبيها عن هذا النوع من الاعتداءات، والتي لا تمت لأخلاقنا ولا لديننا ولا تمثّل أبناء المجتمع المحلي وطريقة تعاملهم مع حيواناتهم".

وأضافت "إن هذه المخالفات والتي تظهر من وقت لآخر هي حالات فردية، يتم التعامل معها من قبل السلطة وجميع الأجهزة المختصة، بهدف الوصول معاً إلى تعامل آمن لكل أنواع الحيوانات داخل وخارج الموقع الأثري".

وأشارت السلطة إلى أنها قامت بجهود كبيرة في السابق فيما يتعلق بالرفق بالحيوان سواءً كانت هذه الجهود من خلالها أو بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين.

وأكدت أنها بصدد تنظيم ورشة عمل لجميع الشركاء لتعلن فيها عن خطط عملها المستقبلية في هذا المجال وتبين التحديات التي تواجهها لتنفيذ تلك الخطط.

ويبدو أن ملتقط (الفيديو) أحد سياح مدينة البترا لم يعجبه أسلوب الفتى ما حدا به إلى توثيق الحادثة، غير أن الفتى أبدى اعتراضه على تصوير وطالب بحذفه في أثناء مشادة كلامية جرت بينهما.