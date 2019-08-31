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اليمن.. "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين شمال حجة والجيش يؤكد أسر 11 عنصرا

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اليمن.. "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين شمال حجة والجيش يؤكد أسر 11 عنصرا اليمن.. "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين شمال حجة والجيش يؤكد أسر 11 عنصرا

وقالت "أنصار الله" عبر حساب مركزها الإعلامي في "تويتر"، إن الجماعة نفذت ثلاث عمليات إغارة على مواقع للجيش شرق وجنوب وغرب مديرية حيران شمال غربي حجة، مضيفة أن العمليات أوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين.

في السياق، أطلقت "أنصار الله" صاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على مواقع للجيش غرب مديرية حيران.

في غضون ذلك، نفذ طيران التحالف العربي، 11 غارة على مديرية حرض شمال غربي حجة، حسب "أنصار الله".

من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة في الجيش اليمني، على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، أن القوات تمكنت من أسر 11 عنصراً من "أنصار الله" بينهم قيادات ميدانية خلال معارك عنيفة لليوم الثالث على التوالي في محيط مدينة حرض.

وأشار إلى أن الجيش يعمل على تأمين القرى والمزارع المحررة مؤخراً في محيط مدينة حرض، وانتزاع حقول الألغام التي زرعها "أنصار الله".

الغارات تأتي عقب ساعات من إعلان الجيش اليمني مقتل وإصابة عناصر من "أنصار الله"، بقصف جوي مماثل نفذه التحالف استهدف تجمعات وعربات ومخازن أسلحة لـ"أنصار الله" شمال مدينة حرض.

وكان الجيش اليمني أعلن، الجمعة، تحرير 15 كم بينها قرى بني هلال والراكب والعسيلة وغيرها خلال معارك مع "أنصار الله" على تخوم مدينة حرض، خلفت قتلى وجرحى في صفوفها، فضلاً عن أسر 9 من عناصرها.

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