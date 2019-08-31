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نصر الله: ردنا على الاعتداء الإسرائيلي محسوم والمقاومة معنية بأن يبقى العدو حائرا

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وأوضح نصر الله، في كلمة له اليوم، أن نتنياهو "يريد أن يقنع شعبه بأنه يقوم بعمل جبار من خلال شماعة مصانع الصواريخ الدقيقة وهو يكذب عليهم".

وأضاف أن نتنياهو تبنى عملياً العمل العدواني في سوريا والعراق ولبنان.

© REUTERS / Karamallah Daher

وقال نصرالله إن "رد المقاومة على الاعتداء الإسرائيلي أمر محسوم وسيكون من لبنان وليس شرطاً من مزارع شبعا".

وأكد على أن "الموضوع ليس رد اعتبار بل تثبيت قواعد اشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد والاسرائيلي يجب ان يدفع ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة". 

وتابع الأمين العام لحزب الله "الرد الأول على الاعتداء الإسرائيلي يجب أن يكون إعمال حقنا في إسقاط المسيرات الإسرائيلية".

وقال نصر الله إحدى الفرضيات هي أن مهمة المسيرات الإسرائيلية كانت زرع عبوة ناسفة وتفجيرها، مشددا على أنه لا يوجد أي مصنع للصواريخ الدقيقة في مكان سقوط المسيرتين الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية.

وتابع: "لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا لكن ليس لدينا مصانع للصواريخ الدقيقة..ما نحتاجه في أي مواجهة من صواريخ دقيقة نملكه في لبنان".

وقال نصر الله "استباحة أجواء لبنان ستشرع أبواب الاغتيالات عبر الطائرات المسيرة ولا يمكن التسامح مع هذا الأمر ويجب أن تشعر إسرائيل بأن الأجواء اللبنانية ليست مفتوحة أمام طائراتها المسيرة".

وأكد الأمين العام لحزب الله على أنه "لا أكشف شيئاً عن طبيعة الرد ضد إسرائيل لتبقى حائرة.. المقاومة معنية بأن يبقى العدو حائراً كما هو الآن".

وتابع نصر الله: "المسألة الآن في يد الميدان والقادة الميدانيين الذين يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا والأمر يحتاج فقط إلى دعائكم بالنصر والتوفيق".

يتبع...

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