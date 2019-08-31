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نائب رئيس اليمن: نقدر دعم السعودية ودورها في معركة التحرير

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نائب رئيس اليمن: نقدر دعم السعودية ودورها في معركة التحرير نائب رئيس اليمن: نقدر دعم السعودية ودورها في معركة التحرير

وأجرى صالح اتصالاً هاتفياً بقائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي للاطلاع على المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين هناك بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشاد صالح ببسالة الجنود وثباتهم الذي وصفه بـ"الأسطوري".

وبحسب الوكالة التي تعبر عن اليمنية المعترف بها، فإن نائب رئيس الجمهورية عبر عن تقديره لدعم و"اهتمامهم المستمر بما من شأنه استكمال التحرير وطرد ميليشيا الانقلاب".

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

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