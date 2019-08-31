رئيس بنك الرياض: الإدراج بـ" MSCI"..بسبب تطوير بيئة سوق المال

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان، إن سرعة استجابة ومواكبة القطاع المصرفي بالمملكة العربية السعودية تبعث على التفاؤل بمستقبل القطاع.

وأضاف السدحان في بيان اليوم السبت، أن السوق المالية السعودية قد أثبتت كفاءة سياساتها ومتانة مركزها المالي في كسب الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.

واعتبر السدحان أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق العالمية الناشئة يعد حافزًا لمزيد من الإنجازات والنجاحات، مبينًا في هذا الصدد قوة السوق المالية السعودية ومتانة اقتصاد المملكة.

وكما أُعلن سابقًا، فإن السوق المالية السعودية سيبلغ وزنها حوالي 2.84 بالمائة من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي تقدر حجم أصوله تصل إلى 1.8 تريليون دولار في الأسواق الناشئة.

وقال السدحان، إن انضمام السوق المالية السعودية مؤخرًا يبيّن استعداد السوق المالية السعودية للدخول في الأسواق العالمية الكبرى، مما سيؤدي حتمًا إلى جلب سيولة مالية أجنبية قوية تعمل على المحافظة على توازن السوق المحلي وزيادة فعاليته.

وأشاد السدحان بالتغيرات التي طرأت على السوق المالية السعودية بهدف تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية لها والتي أثمرت عن إدراج السوق المالية السعودية في هذا المؤشر.

ويرى الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن انضمام السوق المالية السعودية وإدراجها ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة شهادة جديدة لما حققته المملكة من تطورات ملموسة في سوقها المالي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تطوير قطاع مالي متنوع يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الاستثمارات المحلية والعالمية، وتعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته للمستثمر الأجنبي والمحلي على حدٍ سواء.

وأشار إلى أن هذا الانضمام سيساهم كثيرًا في التعريف باقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية إلى جانب التكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها.

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