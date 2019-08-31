أخبار عاجلة

العربى للأسمدة: مراكش تستضيف مناقشات ترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع -
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي -
مقتل 100 شخص بقصف للتحالف على سجن ذمار -
معرض الطيران "ماكس 2019" يختتم أعماله -
مئات المتظاهرين يقتحمون مطار هونغ كونغ -
مساء dmc - هاتفياً .. تعقيب محسن عادل رئيس هيئة الإستثمار السابق على إنخفاض معدلات التضخم -
عمرو أديب : أطالب رئيس الوزراء بالتوسع فى تطوير مكاتب الشهر العقاري -
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يتحدث عن تنظيم استهلاك الكهرباء في المساجد -
المداخلة الكاملة لوزير الخارجية السفير سامح شكري لـ" #الحكاية " -
محمد عمر: الزمالك كان أجهز فنيُا وبدنيًا من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

الرئيس العراقي يهنئ العالم الإسلامي بحلول السنة الهجرية

Google+ Print
الرئيس العراقي يهنئ العالم الإسلامي بحلول السنة الهجرية الرئيس العراقي يهنئ العالم الإسلامي بحلول السنة الهجرية

وكتب عبد المهدي تغريدة في تويتر "نسأل الله العلي القدير أن يجعل العام الهجري بداية لعهد جديد من الوحدة وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب الأمة الإسلامية وطي صفحة الخلافات والنزاعات الداخلية والتفكك وإبعاد لشبح الحروب عن الأمة، ولشعبنا المزيد من الوحدة والتماسك وتحقيق كامل تطلعاته في الامن والاستقرار والازدهار.

وأضاف الرئيس العراقي "الهجرة النبوية الشريفة حملت في طياتها معاني الفداء والصبر والوحدة، ونتقدم بالتهنئة والتبريك لأبناء شعبنا وللأمة الإسلامية بهذه المناسبة العظيمة التي شكلت منعطفا تاريخيا وإنسانيا وكانت وستبقى درسا عظيما في معاني التضحية والثبات والآخاء الإنساني وبداية لانتصار وفتح كبير.

واعتمدت عدة دول عربية، اليوم السبت، أول أيام شهر المحرم لعام 1441 هجريا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري

بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري

ارتفاع إيرادات ليبيا من النفط والغاز إلى 2.1 مليار دولار

ارتفاع إيرادات ليبيا من النفط والغاز إلى 2.1 مليار دولار

"مطار البحرين" يطبق قواعد جديدة… هذه الأمتعة لن يتم قبولها

"مطار البحرين" يطبق قواعد جديدة… هذه الأمتعة لن يتم قبولها