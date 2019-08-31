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أردوغان: سنقوم بما يلزم في حال لم تؤسس المنطقة الآمنة شمالي سوريا خلال عدة أسابيع

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أردوغان: سنقوم بما يلزم في حال لم تؤسس المنطقة الآمنة شمالي سوريا خلال عدة أسابيع أردوغان: سنقوم بما يلزم في حال لم تؤسس المنطقة الآمنة شمالي سوريا خلال عدة أسابيع

وأضاف أردوغان خلال خطاب بالأكاديمية البحرية بإسطنبول، "لا يمكننا الموافقة على أي حل آخر سوى سيطرة جنودنا على المنطقة الآمنة شمال سوريا بشكل مباشر"، مضيفا "ليس لدينا الوقت والصبر حول المنطقة الآمنة، وإلا سنبدأ بتطبيق خططتنا".

وحذر أردوغان، "في حال لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة حول إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فسنقوم بفعل ما يلزم"، متابعا، "على أميركا التفكير بالنتائج في حال لم يتم تأسيس المنطقة الآمنة خلال أسبوعين أو 3 أسابيع وبالشروط التي حددناها".

وأعلن الرئاسة التركية أن الجنود الأتراك والأمريكيين سيسيرون قريبا دوريات مشتركة شرق نهر الفرات في سوريا. فيما  أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال اتصال هاتفي بنظيره الأمريكي مارك إيسبر ضرورة تأسيس المنطقة الآمنة في شرق الفرات شمالي سوريا وفق تطلعات أنقرة، والجدول الزمني المحدد.

وكانت أنقرة اتهمت الإدارة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه حول الوضع في شمال سوريا.

وتريد أنقرة إقامة منطقة آمنة بعمق لا يقل عن 30 كيلومترا، فيما اقترحت واشنطن منطقة بعمق ما بين 7 إلى 8 كيلومترات لتنفيذ العملية التركية.

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