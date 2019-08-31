أخبار عاجلة

مساء dmc - مساء "dmc" يناقش أسباب الإنخفاض الكبير لأسعاء الدواجن لأول مرة منذ عامين -
رئيس الوزراء يناشد المواطنين بخفض السرعات أثناء القيادة على طريق الساحل الشمالي.. وخطته لصيانته -
آثار ضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي للرد على عمليات حزب الله في جنوب لبنان -
العربى للأسمدة: مراكش تستضيف مناقشات ترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع -
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي -
مقتل 100 شخص بقصف للتحالف على سجن ذمار -
معرض الطيران "ماكس 2019" يختتم أعماله -
مئات المتظاهرين يقتحمون مطار هونغ كونغ -
مساء dmc - هاتفياً .. تعقيب محسن عادل رئيس هيئة الإستثمار السابق على إنخفاض معدلات التضخم -
عمرو أديب : أطالب رئيس الوزراء بالتوسع فى تطوير مكاتب الشهر العقاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

وزيرة إماراتية: لدينا تجربة مهمة وهناك تقارب مع وجهة النظر الروسية

Google+ Print
وأضافت بوحميد في لقاء حصري لـ "سبوتنيك"، "خلال هذه المنصة العالمية على سبيل المثال عرضت الإمارات تجربتها في مجال هندسة المجتمع في تمكين أفراده من كبار السن أو أصحاب الاحتياجات الخاصة ودعم ملف الأسرة ودعم المرأة".

وحول المبادرات الإماراتية التي يمكن تعميمها بشكل عالمي تقول الوزيرة: هناك كثير من التجارب يمكن الاستفادة منها من تجربة الإمارات الرائدة فمثلا قانون كبار السن والذي سيصدر قراره قريبا، وهو قانون يحفظ حقوق كبار السن من المواطنين ويضمن لهم حياة كريمة بجودة عالمية يمكن للعالم الاطلاع عليه والاستفادة منه وتطبيقه في بلدان أخرى. أيضا مبادرة من أجل التراحم المجتمعي والترابط في المجتمع منه التواصل بين المواطنين، كذلك تجربة الإمارات في دعم الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

حول نقاط التقاطع بين التجربة الإماراتية والتجارب الروسية في مجال بناء المجتمع وتنميته تقول الوزيرة الإماراتية: أطلعنا على التجربة الروسية في دعم المجتمع ودعم أفراده حيث الأسرة أيضا ويمكن الاستفادة منها حيث أن الأسرة هي محل اهتمام الروسية وهنا وجهة النظر الإماراتية تتقارب مع وجهة النظر الروسية.

واختتمت بوحميد بالقول أن الملفات الاجتماعية والتعليمية وأهمية التعليم والتكنولوجيا ودراسة الفضاء كل ذلك ملفات إماراتية قوية تم طرحها في هذه القمة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدانة "جرائم" المجلس الانتقالي

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدانة "جرائم" المجلس الانتقالي