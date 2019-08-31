وفاة طفل أردني بمدينة طرابزون التركية

جى بي سي نيوز :- قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأن الوزارة تتابع حادث وفاة طفل أردني يبلغ من العمر 5 سنوات خلال رحلة سياحية مع والديه في مدينة طرابزون التركية.

وأوضح القضاة بأن مركز العمليات والسفارة الأردنية في انقرة تتابعان مجريات التحقيق مع السلطات التركية، حيث تشير التقارير الاولية الى ان الوفاة لاسباب طبيعية وقد باشرت الوزارة بإجراءات نقل الجثمان إلى الأردن بناء على طلب ذويه. وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.