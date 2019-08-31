أخبار عاجلة

عمرو أديب : أطالب رئيس الوزراء بالتوسع فى تطوير مكاتب الشهر العقاري -
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يتحدث عن تنظيم استهلاك الكهرباء في المساجد -
المداخلة الكاملة لوزير الخارجية السفير سامح شكري لـ" #الحكاية " -
محمد عمر: الزمالك كان أجهز فنيُا وبدنيًا من الاتحاد السكندري -
حازم إمام: الزمالك كان الأفضل طوال الـ 120 دقيقة أمام الاتحاد السكندري -
موسكو: واشنطن لم تنسق معنا ضربتها بإدلب -
مشاركة عربية لافتة بمعرض دمشق الدولي -
احتفال بـ " كرات النار " في السلفادور -
مساء dmc - مجلس الوزراء: إخفاض معدلات التضخم وتراجع البطالة وإرتفاع معدل النمو الإقتصادي -
مساء dmc - صحيفة الشرق الأوسط تشيد بالمدن الجديدة .. تعيد رسم خريطة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

بعد التخلص من الرؤوس الكبيرة... "تحذير شديد اللهجة" من ولي العهد (فيديو)

Google+ Print
بعد التخلص من الرؤوس الكبيرة... "تحذير شديد اللهجة" من ولي العهد (فيديو) بعد التخلص من الرؤوس الكبيرة... "تحذير شديد اللهجة" من ولي العهد (فيديو)

وقال في مداخلة هاتفية مع قناة العربية: "وجهني سمو ولي العهد بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة، حيث سيتم تشكيل لجنة من مكافحة الفساد وجميع الجهات الحكومية المعنية حسب توجيه ولي العهد لكي نضمن عدم تكرار الإجراءات البيروقراطية السابقة."

وأضاف "سنعمل على جعل الإجراءات تنعكس إيجابياً على قيام الهيئة بالدور المناط بها، سنعمل بقدر المستطاع على أن كل مواطن يأخذ حقه بالمشروع سواء في تقديمه للمشاريع الحكومية والمنافسة عليها، أو في تخليص المعاملات الحكومية للمواطنين".

وأشار إلى أن ولي العهد كان قد حذر الرؤوس الكبيرة في الفساد بأنه سيتم اتخاذ اللازم معهم وهو الذي تم بتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكمل "وهنا أنا أنقل تحذيراً شديد اللهجة، سمو ولي العهد وجهني بأن تكون المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد لدى الموظفين الحكوميين الصغار، وأود التنويه بأنه ليس كل الموظفين الصغار فاسدين نحن نقصد الموظفين الفاسدين فقط، والذين سيكونون هدفاً رئيساً لنا في المرحلة القادمة، بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة في الفساد في المرحلة السابقة التي قادها سمو ولي العهد، حيث جاء الدور على الرؤوس الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون الأنظار مسلطة عليها وأود أن أنوه فقط الفاسدين من الموظفين".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالفيديو :قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق القذائف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - مباشر

بالفيديو :قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق القذائف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - مباشر

الراجل االي مبيطلعش مراته و عياله مصيف لازم يشوف الفيديو ده "باب الخلق"

الراجل االي مبيطلعش مراته و عياله مصيف لازم يشوف الفيديو ده "باب الخلق"

بالفيديو : سقوط عدة قذائف من الجانب الاسرائيلي بالقرب من مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

بالفيديو : سقوط عدة قذائف من الجانب الاسرائيلي بالقرب من مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

يالفيديو : حزب الله يعلن تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها (مباشر)

يالفيديو : حزب الله يعلن تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح من فيها (مباشر)