أخبار عاجلة

عمرو أديب : أطالب رئيس الوزراء بالتوسع فى تطوير مكاتب الشهر العقاري -
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يتحدث عن تنظيم استهلاك الكهرباء في المساجد -
المداخلة الكاملة لوزير الخارجية السفير سامح شكري لـ" #الحكاية " -
محمد عمر: الزمالك كان أجهز فنيُا وبدنيًا من الاتحاد السكندري -
حازم إمام: الزمالك كان الأفضل طوال الـ 120 دقيقة أمام الاتحاد السكندري -
موسكو: واشنطن لم تنسق معنا ضربتها بإدلب -
مشاركة عربية لافتة بمعرض دمشق الدولي -
احتفال بـ " كرات النار " في السلفادور -
مساء dmc - مجلس الوزراء: إخفاض معدلات التضخم وتراجع البطالة وإرتفاع معدل النمو الإقتصادي -
مساء dmc - صحيفة الشرق الأوسط تشيد بالمدن الجديدة .. تعيد رسم خريطة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الكهرباء العراقية تستعرض تطورات الإجراءات النهائية لعملية الربط الخليجي

Google+ Print
الكهرباء العراقية تستعرض تطورات الإجراءات النهائية لعملية الربط الخليجي الكهرباء العراقية تستعرض تطورات الإجراءات النهائية لعملية الربط الخليجي

مباشر: ناقشت وزارة الكهرباء العراقية تطورات الإجراءات النهائية لعملية الربط الخليجي.

وأفادت وزارة الكهرباء العراقية في بيان صادر، أمس الجمعة، أنه تم عقد اجتماعات مهمة لمدة يومين -الأربعاء والخميس الماضيين-، عبر جلسات نقاشية مطولة بين الوزير ووفد الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الخليجي برئاسة، احمد الإبراهيم.

وتابعت الوزارة، أنه تم عقد اجتماع أخر مع أعضاء الإدارة التنفيذية لهيئة الربط لمنظومة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي، لوضع اللمسات الأخيرة قبل المضي بعملية الربط النهائي المزمع إجراؤها في الفترة المقبلة، حيث تم مناقشة متطلبات الربط النهائي الفنية والمالية والقانونية التي ستسهم في تعجيل إجراءاته.

وبينت الوزارة ، أنه سيتم تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة 500 ميكاوات عند الحاجة كمرحلة أولى، والتي ستعزز الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب البلاد، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية.

ترشيحات

وكالة: 3.48 مليون برميل يومياً صادرات نفط جنوب العراق بأغسطس تركيا تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع العراق لـ20مليار دولار الوزراء العراقي يصدر قراراً بشأن دبلوماسيي دولتين عربيتين

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ثلاث تغيرات متباينة بحصص كبار ملاك السوق السعودي

ثلاث تغيرات متباينة بحصص كبار ملاك السوق السعودي

الملك سلمان يوجه بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد

الملك سلمان يوجه بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد

الهيئة العربية للاستثمار تُقرر المساهمة في مشروعات زراعية بـ6 دول

الهيئة العربية للاستثمار تُقرر المساهمة في مشروعات زراعية بـ6 دول

مصر تبحث مع التعاون الزراعي مع السعودية والصومال

مصر تبحث مع التعاون الزراعي مع السعودية والصومال