الكهرباء العراقية تستعرض تطورات الإجراءات النهائية لعملية الربط الخليجي

مباشر: ناقشت وزارة الكهرباء العراقية تطورات الإجراءات النهائية لعملية الربط الخليجي.

وأفادت وزارة الكهرباء العراقية في بيان صادر، أمس الجمعة، أنه تم عقد اجتماعات مهمة لمدة يومين -الأربعاء والخميس الماضيين-، عبر جلسات نقاشية مطولة بين الوزير ووفد الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الخليجي برئاسة، احمد الإبراهيم.

وتابعت الوزارة، أنه تم عقد اجتماع أخر مع أعضاء الإدارة التنفيذية لهيئة الربط لمنظومة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي، لوضع اللمسات الأخيرة قبل المضي بعملية الربط النهائي المزمع إجراؤها في الفترة المقبلة، حيث تم مناقشة متطلبات الربط النهائي الفنية والمالية والقانونية التي ستسهم في تعجيل إجراءاته.

وبينت الوزارة ، أنه سيتم تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة 500 ميكاوات عند الحاجة كمرحلة أولى، والتي ستعزز الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب البلاد، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية.

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