أخبار عاجلة

عمرو أديب : أطالب رئيس الوزراء بالتوسع فى تطوير مكاتب الشهر العقاري -
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يتحدث عن تنظيم استهلاك الكهرباء في المساجد -
المداخلة الكاملة لوزير الخارجية السفير سامح شكري لـ" #الحكاية " -
محمد عمر: الزمالك كان أجهز فنيُا وبدنيًا من الاتحاد السكندري -
حازم إمام: الزمالك كان الأفضل طوال الـ 120 دقيقة أمام الاتحاد السكندري -
موسكو: واشنطن لم تنسق معنا ضربتها بإدلب -
مشاركة عربية لافتة بمعرض دمشق الدولي -
احتفال بـ " كرات النار " في السلفادور -
مساء dmc - مجلس الوزراء: إخفاض معدلات التضخم وتراجع البطالة وإرتفاع معدل النمو الإقتصادي -
مساء dmc - صحيفة الشرق الأوسط تشيد بالمدن الجديدة .. تعيد رسم خريطة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

محلل سياسي: حزب الإصلاح حمل إرهابيين إلى جنوب اليمن يحاربون معه

Google+ Print

FAWAZ SALMAN

وأوضح الحميدي، في تصريحاته لبرنامج "عالم سبوتنيك"، على راديو "سبوتنيك"، أن "الانتقالي دائما يتحدث عن فصيل داخل هو فصيل الإصلاح الذي يتعاون مع المنظمات الإرهابية لمحاولة زرع الفوضى في المحافظات المحررة".

ولفت إلى أن "وصول قوات التجمع اليمني للإصلاح من مأرب للمحافظات الجنوبية حمل معها الكثير من التنظيمات الإرهابية التي بدأت تختفي الفترات السابقة تحت الهجمات الكثيرة التي وجهتها دول التحالف العربي وأيضا الأجهزة الأمنية والنخب الشبوانية".

وأكد المحلل السياسي اليمني، أنه "لا توجد أطراف بعينها تريد إشعال الفتنة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية إلا أنه يوجد أشخاص يتبعون الحكومة الشرعية يؤججون المشكلة"، موضحا أن "هناك مكونات جنوبية تتفق على انفصال الجنوب وهذا ما لا تريده الحكومة والتحالف".

وتابع: "لو استطاعت القوات التي تحارب في الجنوب أن تتجه ناحية نهم وصنعاء، ربما كان الحال أفضل ولكن صارت المعركة الآن جنوبية - جنوبية على حساب الحوثيين".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدانة "جرائم" المجلس الانتقالي

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بإدانة "جرائم" المجلس الانتقالي