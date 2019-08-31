الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشتعل.. قنابل من تل أبيب تحرق مزارع شبعا

وأفادت قناة "المنار" بنجاة جنود باليونيفيل من قذيفة ضوئية عيار 155 ملم سقطت في موقعهم بمزرعة بسطرة قرب كفرشوبا.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من 30 قنبلة مضيئة فوق قطاع من الحدود بين البلدين، كما أطلقت مواقعه العسكرية رشقات ثقيلة بشكل عشوائي، في أحدث حلقات التوتر على الحدود.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام، أن إطلاق القنابل المضيئة تم فجر اليوم فوق الخط الحدودي الممتد من الغجر وحتى مرتفعات شبعا وكفر شوبا، كما أطلقت مواقع الجيش الإسرائيلي في "السماقة" و"العلم "و"المرصد "رشقات رشاشة ثقيلة بشكل عشوائي.

وتردد في قرى العرقوب دوي سلسلة انفجارات مصدرها داخل مزارع شبعا المحتلة أحصي منها 12 انفجارا، بحسب الوكالة اللبنانية.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وبات الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على الحدود، إذ ألغى الإجازات لجنوده العاملين شمالي البلاد، كما أصدر تعليمات للمزارعين بالابتعاد عن الأراضي القريبة من السياج الحدودي مع لبنان، فضلا عن تسجيل تحركات عسكرية نشطة قبالة الحدود.