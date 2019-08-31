الرياض -مباشر: ذكرت وزارة العمل والتنمية بالسعودية أنه سيتم بدء تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل بالسعودية، اليوم السبت، الموافق 31 أغسطس /آب الجاري.

وأفادت الوزارة، أن الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل والذي تم إعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ يهدف إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.

وتضمنت الأماكن (الساحات المحيطة بالمساجد في أماكن العمل، وسائل النقل العامة، المنشآت التعليمية والصحية ومنشآت إنتاج البترول، المصاعد ودورات المياه، الأماكن المخصصة للطعام والشراب والمواد الغذائية).

​

ترشيحات

السيرة الذاتية لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي