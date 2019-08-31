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"25 مليون يورو"... البشير يكشف تفاصيل "رسالة خاصة" أرسلت من ولي العهد السعودي

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"25 مليون يورو"... البشير يكشف تفاصيل "رسالة خاصة" أرسلت من ولي العهد السعودي "25 مليون يورو"... البشير يكشف تفاصيل "رسالة خاصة" أرسلت من ولي العهد السعودي

الخرطوم - سبوتنيك. وقال البشير خلال جلسة محاكمته اليوم السبت "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل مبلغ 25 مليون يورو وقد حولت بعض هذه المبالغ إلى دولارات وعملات محلية من أجل تقديم دعم وتبرعات إلى جهات محلية أو أفراد، دفعت من ضمنها 5 مليون يورو لقوات الدعم السريع، و4 مليون يورو لجامعة أفريقيا العالمية، ومبالغ لمستشفى سلاح الطبي".

وأضاف البشير: "كانت رغبة ولي العهد محمد بن سلمان عدم إظهار اسمه بأنه أرسل هذه الأموال لأجل جهات وأفراد داخلية لذلك لم ندخل هذه الأموال إلى خزينة الدولة"، متابعا "كنت أتمنى أن تكون هذه المحاكمة سرية حتى لا اكشف اسم ولي العهد محمد بن سلمان بأنه هو الذي ارسل هذه الهدية".

وواصل الرئيس السوداني السابق: "أرسل ولي العهد محمد بن سلمان هذا المبلغ عبر طائرة خاصة إلى الخرطوم وقد كان في استقبالها مدير مكتبي حاتم حسن بخيت"، موضحا "اتصل مدير مكتب ولي العهد عبر مدير مكتبي وخبرني أن ولي العهد محمد بن سلمان لدية رسالة خاصة، وأنها ستصله عبر طائرة خاصة إلى مطار الخرطوم".

كما نفي البشير تعامله بالنقد الأجنبي، وقال "لم أتعامل بالنقد الأجنبي لا بيعا ولا شراء".

يتبع..

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