آبل تقر بوجود مشكلة في شاشة بعض نماذج ساعتها

أطلقت شركة آبل برنامجًا لاستبدال الشاشة ضمن ساعتها الذكية (Apple Watch) من الجيل الثاني والثالث (Series 2)؛ و (Series 3)، معترفة بإمكانية ظهور تشقق على طول الحواف الدائرية لشاشة الساعة الذكية، والذي يلتف حول الشاشة بأكملها.

وتأكد عملاقة التكنولوجيا عبر ملاحظة إمكانية حدوث ذلك في ظل ظروف نادرة للغاية، ومع ذلك، فإنها مستعدة لتبديل الشاشات المكسورة بشاشات جديدة مجانًا لنماذج ساعتها الذكية من الألمنيوم، بما في ذلك نماذج (+Nike)، التي بيعت في غضون فترة زمنية معينة.

ويغطي برنامج استبدال الشاشة الجديد من آبل نوعًا معينًا من التشقق الذي قد يؤثر على النماذج المباعة بين شهري سبتمبر 2016 و 2019.

ويعني هذا أن برنامج الاستبدال قد يتضمن نماذج الساعة الذكية المباعة خلال الشهر المقبل، لكن البرنامج لا يغطي النماذج المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك التي تستخدم نوعًا مختلفًا من الشاشة.

ويمكن للمستخدمين التحقق من مستند دعم آبل للحصول على مزيد من التفاصيل حول الأجهزة المؤهلة، ولكن للتلخيص، فإن آبل مستعدة لإصلاح هذه النماذج مجانًا:

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ويمكن للمستخدمين الراغبين بالاستفادة من برنامج الإصلاح المجاني البحث عن مزود خدمة معتمد من الشركة، أو تحديد موعد في متجر بيع بالتجزئة تابع لآبل، أو الاتصال بالدعم الفني لإرسال الساعة عبر خدمة البريد إلى مركز إصلاح آبل.

وتلاحظ آبل أن الساعة سترسل إلى مركز إصلاح آبل بصرف النظر عن الطريقة التي يختارها المستخدم، وذلك لأنه يتعين على الشركة فحص الساعة للتحقق من أنها مؤهلة للبرنامج، على أن يجري إرجاع الساعة بعد الإصلاح خلال 5 أيام عمل.