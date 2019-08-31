الولايات المتحدة تدرج ناقلة نفط إيرانية على قائمتها السوداء

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن وزارة الخزانة الأمريكية قامت بإدراج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" على قائمتها السوداء وفرض عقوبات على قبطانها.

وقالت الوزارة الأمريكية، اليوم السبت، إن الناقلة أدريان داريا 1، تم تصنيفها كممتلكات محظورة، وفقا للقرار التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين والداعمين للإرهاب، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وتابعت الوزارة، أن الإجراء يتضمن يفرض عقوبات على قبطانها الكابتن اخيليش كومار.

وأشارت، إلى أن ناقلة النفط تحمل نحو 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، الذي يستفيد منه في نهاية المطاف الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا من قبل الولايات المتحدة.

وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "إن سفنا مثل أدريان داريا 1، تمكن الحرس الثوري الإيراني من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط التي يحاول إخفاءها وبيعها بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب".

وأضاف، أن أي شخص يقدم الدعم لأدريان داريا 1 يواجه خطر العقوبة. السبيل إلى الراحة يكمن في تغيير المسار وعدم السماح للحرس الثوري الإيراني بالاستفادة من مبيعات النفط غير المشروعة.

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