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باستخدام "الدمى".. إسرائيل تختبر جدية حزب الله في الرد

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باستخدام "الدمى".. إسرائيل تختبر جدية حزب الله في الرد باستخدام "الدمى".. إسرائيل تختبر جدية حزب الله في الرد

جي بي سي نيوز :- لجأ الجيش الإسرائيلي إلى استخدام مجسمات على شكل "دمى" وضعها داخل مركباته العسكرية على حدوده الشمالية، بما اعتبر اختبارا من قبله لجدية حزب الله في الرد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، صورة التقطها مراسل قناة "المنار" التلفزيونية التابعة للحزب، كشفت الاستعانة بمجسمات بشرية في آلياته.

وعلق مراسل قناة المنار على الصورة بقوله: "خلصنا المزح بموضوع الجيب، هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في الجيش؛ لأنها تدل على غباء وحمق".

وأضاف، قائلا: "انضبوا وضبوا تماثيلكم، هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها". 

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي رفع حدة تصعيده على الجبهة الشمالية مع لبنان، عقب إقدامه على تنفيذ هجومين منفصلين في لبنان للمرة الأولى منذ سنوات,وفق عربي21.

واستهدف أحد الهجومين موقعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت، كما استهدف موقعا آخر للجبهة الشعبية القيادة العامة في البقاع اللبناني، بعيد ساعات من تهديد أطلقه أمين عام حزب الله حسن نصر الله بالرد على أي خروقات إسرائيلية.

 

 

جي بي سي نيوز

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