السيرة الذاتية لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

الرياض - مباشر: صدر أمر ملكي بالسعودية بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، وتعيين بندر إبراهيم عبدالله الخريف على رأسها.

وتخرج بندر إبراهيم عبد الله الخريف من قسم الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الملك سعود وحصل على عدد من الدورات في الإدارة والقيادة والاستثمار من IMD سويسرا، وله 25 عاماً من الخبرة في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتولى الخريف عدة مناصب منها، الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف، التي تتكون من مجموعة شركات صناعية وتجارية واستثمارية، والرئيس التنفيذي لشركة الخريف لحلول الطباعة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للخدمات الزراعية.

وكان الخريف أيضا عضو مجلس إدارة في مجموعة الخريف، ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لحلول الأغذية - مفسكو، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل للاستثمار AFG المتخصصة في الخدمات المالية.

ومن ضمن المناصب التي تولها الخريف، عضوية مجلس إدارة شركة أماكو بأوكرانيا، وعضوية مجلس إدارة الشركة العربية لإنتاج وتسويق زيوت التشحيم كاسترول بالشراكة مع شركة بريتش بتروليم BP،وعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وتولى الوزير الجديد، منصب نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعضو اللجنة الوطنية الصناعية، عضوية بعض المجالس الاقتصادية (مجلس جمعية الاقتصاد السعودية، مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، اللجنة التنفيذية للمجلس الصناعي).

وأشارت الوكالة، إلى أن للخريف مهام سابقة منها، رئيس مجلس إدارة شركة ميزات للتطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الألي السعودي المتخصصة في مجال بيع قطع الغيار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكين كابيتال، عضوية مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في مؤسسة عسير للصحافة والنشر، عضوية مجلس إدارة وعضو في لجنة المراجعة في شركة سما للطيران، عضوية مجلس إدارة بيت التقسيط السعودي، وعضوية عضو مجلس إدارة شركة الخريف للبترول.

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