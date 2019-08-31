3 قتلى بقصف الطيران لريف إدلب واشتباكات عنيفة بريف المعرة

جي بي سي نيوز :- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن 3 مدنيين قتلوا جراء قصف للطائرات الحربية، على قرية التح بريف إدلب الشرقي، في ظل الاشتباكات العنيفة الجارية، على محاور ريفي معرة النعمان الشرقي والجنوبي، مع قوات النظام المدعومة روسيا بقصف جوي.

وأشار إلى سيطرة النظام السوري على مناطق جديدة، واقعة شرقي معرة النعمان وأبرزها قرية الزرزور والتمانعة وسكيات وتل أغبر، في حين استمر القصف الجوي الروسي على ريف المعرة، وتم رصد إلقاء 25 برميلا، على بلدات جرجناز والتح والتمانعة ومحاور الاشتباكات في المزارع الشرقية لمعرة النعمان.

وارتفعت حصيلة القتلى في صفوف المدنيين إلى 3999، منذ بدء تصعيد النظام على مناطق خفض التصعيد، في الـ 30 من شهر نيسان/ أبريل الفائت وحتى أمس الأربعاء.

وفي السياق ذاته اعتقلت مخابرات النظام السوري، مطلع الأسبوع الماضي، عددا من النساء خلال حملة مداهمة لمنازل في مدينة التل بريف دمشق.

وقالت شبكة "صوت العاصمة" التي تنقل أخبار دمشق، إن دورية تتبع فرع "الأمن السياسي" أحد أذرع المخابرات داهمت منزلين في حي بيدر السلطاني، وسط المدينة. واعتقلت 3 نساء هن امرأة وابنتاها من أهالي حمص، وامرأة أخرى من أبناء المدينة.

ولفتت إلى أن الاعتقال يعود لوصول حوالات مالية لهن من خارج سوريا، عبر شركات تحويل، ووجه النظام لهن تهما تتعلق بالإرهاب,وفق عربي 21.

وكان جهاز "الأمن السياسي"، داهم محلات للصرافة والتحويلات المالية، واعتقل قرابة 20 شخصا من العاملين فيها بتهم تصريف العملة الصعبة، وتحويل أموال إلى خارج سوريا عبر السوق السوداء.