أخبار عاجلة

موسكو: واشنطن لم تنسق معنا ضربتها بإدلب -
مشاركة عربية لافتة بمعرض دمشق الدولي -
احتفال بـ " كرات النار " في السلفادور -
مساء dmc - مجلس الوزراء: إخفاض معدلات التضخم وتراجع البطالة وإرتفاع معدل النمو الإقتصادي -
مساء dmc - صحيفة الشرق الأوسط تشيد بالمدن الجديدة .. تعيد رسم خريطة مصر -
مساء dmc - زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة -
وزير الخارجية السفير سامح شكري لـ " #الحكاية ": لم نرصد أي استجابة من قطر لمطالب الدول الأربعة -
بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ خطة لصيانة طريق الساحل الشمالي -
مساء dmc - أحمد الجار الله: الرئيس السيسي أستطاع أن يعود بمصر إلى ريادة المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

3 قتلى بقصف الطيران لريف إدلب واشتباكات عنيفة بريف المعرة

Google+ Print
3 قتلى بقصف الطيران لريف إدلب واشتباكات عنيفة بريف المعرة 3 قتلى بقصف الطيران لريف إدلب واشتباكات عنيفة بريف المعرة

جي بي سي نيوز :- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن 3 مدنيين قتلوا جراء قصف للطائرات الحربية، على قرية التح بريف إدلب الشرقي، في ظل الاشتباكات العنيفة الجارية، على محاور ريفي معرة النعمان الشرقي والجنوبي، مع قوات النظام المدعومة بقصف جوي.

وأشار إلى سيطرة النظام السوري على مناطق جديدة، واقعة شرقي معرة النعمان وأبرزها قرية الزرزور والتمانعة وسكيات وتل أغبر، في حين استمر القصف الجوي الروسي على ريف المعرة، وتم رصد إلقاء 25 برميلا، على بلدات جرجناز والتح والتمانعة ومحاور الاشتباكات في المزارع الشرقية لمعرة النعمان.

وارتفعت حصيلة القتلى في صفوف المدنيين إلى 3999، منذ بدء تصعيد النظام على مناطق خفض التصعيد، في الـ 30 من شهر نيسان/ أبريل الفائت وحتى أمس الأربعاء.

وفي السياق ذاته اعتقلت مخابرات النظام السوري، مطلع الأسبوع الماضي، عددا من النساء خلال حملة مداهمة لمنازل في مدينة التل بريف دمشق.

وقالت "صوت العاصمة" التي تنقل أخبار دمشق، إن دورية تتبع فرع "الأمن السياسي" أحد أذرع المخابرات داهمت منزلين في حي بيدر السلطاني، وسط المدينة. واعتقلت 3 نساء هن امرأة وابنتاها من أهالي حمص، وامرأة أخرى من أبناء المدينة.

ولفتت إلى أن الاعتقال يعود لوصول حوالات مالية لهن من خارج سوريا، عبر شركات تحويل، ووجه النظام لهن تهما تتعلق بالإرهاب,وفق عربي 21.

وكان جهاز "الأمن السياسي"، داهم محلات للصرافة والتحويلات المالية، واعتقل قرابة 20 شخصا من العاملين فيها بتهم تصريف العملة الصعبة، وتحويل أموال إلى خارج سوريا عبر السوق السوداء.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د.أحمد صلاح يتحدث عن شبكة تثقيف الأقران بمصر

السفيرة عزيزة - د.أحمد صلاح يتحدث عن شبكة تثقيف الأقران بمصر

روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار في إدلب اعتباراً من السبت

روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار في إدلب اعتباراً من السبت

تشاووش أوغلو: روسيا أكدت لنا أن القوات السورية لن تهاجم نقاطنا للمراقبة

تشاووش أوغلو: روسيا أكدت لنا أن القوات السورية لن تهاجم نقاطنا للمراقبة

الولايات المتحدة تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب بدون إخطار تركيا أو روسيا

الولايات المتحدة تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب بدون إخطار تركيا أو روسيا