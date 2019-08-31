أخبار عاجلة

موسكو: واشنطن لم تنسق معنا ضربتها بإدلب -
مشاركة عربية لافتة بمعرض دمشق الدولي -
احتفال بـ " كرات النار " في السلفادور -
مساء dmc - مجلس الوزراء: إخفاض معدلات التضخم وتراجع البطالة وإرتفاع معدل النمو الإقتصادي -
مساء dmc - صحيفة الشرق الأوسط تشيد بالمدن الجديدة .. تعيد رسم خريطة مصر -
مساء dmc - زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة -
وزير الخارجية السفير سامح شكري لـ " #الحكاية ": لم نرصد أي استجابة من قطر لمطالب الدول الأربعة -
بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري -
مساء dmc - رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ خطة لصيانة طريق الساحل الشمالي -
مساء dmc - أحمد الجار الله: الرئيس السيسي أستطاع أن يعود بمصر إلى ريادة المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

السعودية تحذر مواطنيها في ولاية فلوريدا

Google+ Print
السعودية تحذر مواطنيها في ولاية فلوريدا السعودية تحذر مواطنيها في ولاية فلوريدا

وقالت سفارة لدى الولايات المتحدة، في تغريدة على "تويتر": " بناء على ما صدر من الجهات الرسمية لولاية فلوريدا عن احتمال تعرض الولاية للعاصفة الاستوائية (دوريان) نهاية الاسبوع، فإن القنصلية تأمل من المواطنين المتواجدين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام عن حالة الطقس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، تحسبا لقدوم إعصار "دوريان" المدمر، فيما أطلقت السلطات الأمريكية، تحذيرا من الدرجة الأولى، وضرورة أن يأخذ المواطنون الحذر من حصار قد يمتد لسبعة أيام.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب

وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق

السعودية تسعى لتوطين إحدى الوظائف بالكامل

السعودية تسعى لتوطين إحدى الوظائف بالكامل

مصر تبحث مع التعاون الزراعي مع السعودية والصومال

مصر تبحث مع التعاون الزراعي مع السعودية والصومال