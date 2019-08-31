أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: واصلت الحرب التجارية سيطرتها على اهتمامات المستثمرين في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، وسط الحديث عن استئناف المفاوضات بين الجانبين.

كما اهتمت الأسواق بإعلان الأرجنتين نيتها طلب تمديد آجل الديون الدولية وقيام وكالة "ستاندرد أند بورز" بخفض التصنيف الائتماني للبلاد لفئة "التعثر الانتقائي عن سداد الديون".

البيت الأبيض: ترامب يأسف لعدم رفع التعريفات على الصين أكثر

سعى البيت الأبيض إلى شرح تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "يعيد النظر في تصعيد الحرب التجارية مع الصين"، نظراً لأن تصريحه أسيء تفسيره إلى حد كبير.

البرازيل ترسل قوات الجيش لإطفاء حرائق غابات الأمازون

تعهد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بإرسال قوات الجيش للمساعدة في إطفاء حرائق الأمازون بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي.

"يو.بي.إس" يتوقع استمرار مكاسب الذهب والصعود لمستوى 1600 دولار

قال محلل في بنك "يو.بي.إس" إن الذهب سوف يواصل المكاسب ليصل إلى مستوى 1600 دولار للأوقية، مع تباطؤ حاد في النمو العالمي واتجاه البنوك المركزية إلى التيسير النقدي بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

العريان: غير متفائل بإمكانية وقف الحرب التجارية قريباً

قال الاقتصادي محمد العريان إنه أصبح أكثر تشاؤماً فيما يتعلق بإمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى صفقة تجارية حل نزاعهما التجاري.

رئيس البرازيل ينتقد تصريحات ماكرون بشأن الأمازون: "البرازيل ليست مستعمرة"

رفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الدعوة إلى إنشاء تحالف دولي لحماية غابات الأمازون، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تتعامل مع البرازيل كأنها "مستعمرة".

أكبر مدير للثروات في العالم يقلص استثماراته في الأسهم

تحول أكبر بنك لإدارة الثروات حول العالم لخفض الوزن النسبي للأسهم في المحافظ الاستثمارية للمرة الأولى منذ أزمة منطقة اليورو.

ترامب: لن نفرض تعريفات على واردات السيارات اليابانية حالياً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يفكر في فرض تعريفات جديدة على السيارات وقطع الغيار المستورة من اليابان في الوقت الحالي، متراجعاً عن تهديداته السابقة.

المستثمرون يتخارجون من أصول الأسواق الناشئة للأسبوع السابع على التوالي

شهدت صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الناشئة عمليات بيع مكثفة للأسبوع السابع على التوالي، ما يجعلها قريبة من التحول للنطاق السالب هذا العام.

أوبك: مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج يرتفع لـ159%

صعد امتثال الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال الشهر الماضي، في إشارة لقوة الالتزام باتفاقية خفض مستويات إنتاج الخام التي تستمر حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

عضو سابق بالفيدرالي يدعو لإسقاط ترامب في انتخابات 2020

دعا عضو سابق لبنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي لعدم مساعدة الرئيس دونالد ترامب في خوض حربه التجارية مع الصين.

"موديز" تخفض النظرة المستقبلية لبنوك الاستثمار العالمية

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لبنوك الاستثمار العالمية (جي.أي.بي) من إيجابية إلى مستقرة.

تقرير: "جوجل" تنقل إنتاج الهواتف الذكية خارج الصين

ذكر تقرير صحفي أن شركة "جوجل تنقل إنتاج هاتفها الذكي "بكسل" من الصين إلى فيتنام، تزامناً مع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

إنتاج النفط الأمريكي يقفز لمستوى قياسي جديد

صعد إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 200 ألف برميل يومياً خلال الأسسبوع الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد، مع هبوط حاد في صافي الواردات الأمريكية من الخام.

ملكة بريطانيا تقبل طلب جونسون بشأن تعليق البرلمان

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اليوم الأربعاء، على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق أعمال البرلمان لنحو شهر تقريباً.

مورجان ستانلي يخفض توقعاته لأسعار النفط في 2019

خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري، مع ضعف التوقعات الاقتصادية وتراجع الطلب وزيادة النفط الصخري الأمريكي والذي يعوض جهود أوبك لدعم السوق.

وزير الخزانة الأمريكي: لا نية للتدخل في سوق العملة

صرح وزير الخزانة الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في سوق العملة من أجل إضعاف الدولار في الوقت الحالي.

تكليف كونتي بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إيطاليا

حصل رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل جوزيبي كونتي على تفويض لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

الأرجنتين تعتزم تمديد فترة سداد السندات الدولية وقرض صندوق النقد

أعلنت الأرجنتين أنها ستفاوض حائزي السندات السيادية وصندوق النقد الدولي بشأن تمديد فترة استحقاق التزامات الديون لديها، كطريقة للتأكد من قدرة الدولة على السداد.

ألمانيا تستهدف خفض ضريبة الشركات إلى 25%

أعلنت ألمانيا أنها تخطط لخفض الأعباء الضريبية للشركات حتى مستوى 25 بالمائة، مع سعي أكبر اقتصاد أوروبي لمساعدة الشركات الصغيرة وسط انكماش الاقتصاد.

خفض تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي لـ2% في الربع الثاني

خفضت الولايات المتحدة تقديرات النمو الاقتصادي لأداء الربع الثاني في القراءة الثاني، بفعل ضعف استثمارات الشركات والصادرات ورغم الأداء القوي لإنفاق المستهلكين.

ترامب: واشنطن وبكين سيُجريان محادثات تجارية اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والصين من المقرر أن يجريان محادثات تجارية على مستوى مختلف.

بيمكو تدعو الاحتياطي الفيدرالي لخفض حاد بمعدل الفائدة

تعتقد أكبر شركة في إدارة صناديق السندات حول العالم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض معدلات الفائدة بشكل أكثر قوة من المتوقع.

تراجع عجز الميزان التجاري في تركيا لأدنى مستوى منذ 2004

تراجع عجز الميزان التجاري في تركيا إلى أدنى مستوى في نحو 16 عاماً خلال الشهر الماضي، مع وصول فائض الميزان الأساسي لأعلى مستوى منذ التسعينيات.

"ستاندرد آند بوزر" تخفض التصنيف الائتماني للأرجنتين لـ"تعثر اختياري"

خفضت وكالة "ستاندرد آند بوزر" التصنيف الائتماني للديون السيادية في الأرجنتين طويلة الآجل وقصيرة الآجل سواء المقومة بالعملة المحلية أو الأجنبية.

اقتصاد الهند ينمو في الربع الثاني بأبطأ وتيرة منذ 2013

شهد اقتصاد الهند نمواً بأبطأ وتيرة في نحو 6 أعوام ونصف العام خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع ضعف طلب المستهلكين والاستثمارات الخاصة.

ثقة المستهلكين الأمريكيين تشهد أكبر هبوط شهري منذ 2012

تدهورت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة بالقراءة النهائية خلال الشهر الجاري، ليكون الهبوط الشهري الأكبر في نحو 7 أعوام.

ترامب يصف تراجع اليورو أمام الدولار بـ"الجنون"

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم مجدداً على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في تراجع اليورو أمام الدولار، ليكون الهجوم الأحدث في سلسلة الانتقادات المتعلقة بعدم خفض معدل الفائدة.



المستثمرون يسحبون 14 مليار دولار من الأسواق الناشئة في أغسطس

تركت موجات قوية من التوترات التجارية في الآونة الأخيرة بصمتها على الاستثمار في أسهم وسندات الأسواق الناشئة خلال الشهر الجاري بتخارج نحو 14 مليار دولار من رؤوس الأموال.