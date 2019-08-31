اختراق حساب مؤسس ومدير تويتر ونشر تغريدات مسيئة

تعرض الحساب الرسمي لمؤسس شركة تويتر ورئيسها التنفيذي (جاك دورسي) للاختراق، ليقوم المخترق بنشر تغريدات، وتغريدات معادة تتضمن إهانات عرقية، وكلمات بذيئة إلى متابعي الحساب الذين يتجاوز عددهم 4.21 ملايين متابع.

وقالت شركة تويتر في تغريدة: إنها على علم بأن حساب جاك قد اخترق، وأنها تحقق فيما حدث. هذا؛ فقد زعمت إحدى التغريدات أن الزعيم النازي (أدولف هتلر) كان بريئًا، في حين احتوت تغريدات أخرى تعليقات عنصرية ضد الأمريكيين الأفارقة، واليهود. حتى أن إحدى التغريدات زعمت وجود قنبلة في مقر تويتر الرئيسي.

وبعد نشر تلك التغريدات – الذي حدث في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة – قامت شركة تويتر بتعليق عمل الحساب، ثم حذفت تلك التغريدات، وذلك قبل أن تعيد الحساب إلى حالته السابقة من خلال إعادة نشر التغريدات السابقة.

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يُشار إلى أن حادثة اختراق حساب جاك دورسي – التي لا تعد الأولى، إذ تمكنت مجموعة القرصنة OurMine من اختراق الحساب في شهر تموز/ يوليو 2016 – أدت إلى انخفاض أسهم تويتر في البورصة بنحو 1% في تداولات ما بعد الإغلاق.

ولم يعرف على الفور كيف اخترق الحساب. ومع ذلك، فقد أرسل المخترق التغريدات عبر Cloudhopper، وهي خدمة اشترتها تويتر في عام 2010 لتحسين خدمة الرسائل النصية القصيرة، مما يشير إلى أن حساب دورسي قد اخترق بواسطة تطبيق جهة خارجية معتمد؛ بدلًا من الحصول على كلمة مرور الحساب.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها تويتر إلى حذف تغريدات مسيئة بعد اختراق حساب رفيع المستوى. إذ اخترق حساب مارك زوكربيرج – مؤسس ورئيس شركة فيسبوك التنفيذي – في شهر حزيران/ يونيو 2016، وفي أواخر الشهر ذاته جرى اختراق حساب سوندار بيتشاي – رئيس شركة جوجل التنفيذي.