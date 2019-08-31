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"أنصار الله" تعلن تكبيد قوات التحالف قتلى وجرحى بينهم جندي من القوات السودانية 

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على حسابه في "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة واسعة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية في مجازة الشرقية بقطاع عسير، خلفت قتلى وجرحى في صفوفها.

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في سياق متصل، استهدفت مدفعية "أنصار الله" تجمعات عسكرية يمنية قبالة جبلي قيس وجحفان في قطاع جيزان.

ووفقا للمركز، أسفر القصف المدفعي عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

إلى ذلك، أعلنت "أنصار الله" قنص جندي من القوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، بعملية قبالة جبل جحفان.

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

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