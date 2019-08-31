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قفزة الدولار الأمريكي تسيطر على الأسواق العالمية اليوم

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قفزة الدولار الأمريكي تسيطر على الأسواق العالمية اليوم قفزة الدولار الأمريكي تسيطر على الأسواق العالمية اليوم

من: سالي إسماعيل

مباشر: سيطرت قفزة الدولار الأمريكي لمستويات غير مسبوقة في أكثر من عامين على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، حتى أن الرئيس دونالد انتقد اليورو الآخذ في الهبوط أمام الورقة الخضراء.

وتأتي القوة التي اكتسبتها العملة الأمريكية اليوم بالتزامن مع تطورات تجارية إيجابية ومع بيانات اقتصادية تعطي إشارات متباينة.

وتستمر الإشارات الإيجابية بشأن انفراجة قريبة في الأوضاع التجارية، حيث ذكرت الصين أنها مستمرة في التواصل الفعال مع الولايات المتحدة لمناقشة الأمور التجارية.

وتوصل مسح حديث إلى أن غالبية الشركات الأمريكية تخطط لاستمرار أعمالها في الصين، وهو ما يأتي على الرغم من مطالبة سابقة من الرئيس دونالد ترامب بسحب الاستثمارات من بكين.

ولامس المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى مستوى 99.023 وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين.

وفي المقابل تعرضت العملة الأوروبية الموحدة إلى خسائر قوية اليوم ليتراجع اليورو دون مستوى 1.10 دولار للمرة الأولى في نحو عامين

وتفاقمت خسائر اليورو بعدما هاجم الرئيس الأمريكي الفيدرالي والعملة الموحدة لمنطقة اليورو، قائلاً: اليورو آخذ في التراجع أمام الدولار "كالمجنون".

واستفادت البورصات الأوروبية من خسائر اليورو جنباً إلى جنب مع التفاؤل التجاري الذي يلوح في الأفق، لتنهي الجلسة داخل النطاق الأخضر.

وتأتي مكاسب الورقة الخضراء بعدما أظهرت بيانات تحول مؤشر النشاط الاقتصادي في ولاية شيكاغو الأمريكية للنمو خلال الشهر الجاري بعد شهرين ظل خلالهما المؤشر داخل بوتقة الانكماش والتي تميز بقراءة دون 50 نقطة، كما شهد الإنفاق الشخصي زيادة قوية.

لكن العملة الأمريكية تحولت للاستقرار النسبي في وسط تعاملات اليوم بعدما كشف مسح صادر عن جامعة ميتشغان تدهور ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في نحو 7 أعوام.

وتعرضت "وول ستريت" إلى تداولات متقلبة اليوم فبعد أن كان "داو جونز" يشهد ارتفاعاً بنحو 140 نقطة في مستهل التعاملات وكذلك ناسداك أعلى 8 آلاف نقطة فإن المؤشر الصناعي قلص مكاسبه بالختام إلى 40 نقطة فقط كما أنهى المؤشر التكنولوجي التداولات في النطاق الأحمر.

وألقى الأداء القوي للدولار في نهاية المطاف بظلاله السلبية على الذهب والذي شهد خسائر ملحوظة بلغت 7.50 دولار في جلسة اليوم لكن المعدن لا يزال أعلى مستوى 1500 دولار للأوقية والذي كسر حاجزه في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري.

وعلى صعيد آخر، سجل النفط تراجعاً بنحو 2.8 بالمائة في جلسة اليوم رغم التفاؤل التجاري، على خلفة مخاوف بالتأثير السلبي لإعصار دوريان على الطلب على الخام.

وأغلقت الشركات الأمريكية 12 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ليواصل بذلك إجمالي عدد المنصات التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

مباشر (اقتصاد)

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