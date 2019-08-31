محدث..خسائر حادة للعملة والسندات في الأرجنتين مع تصاعد مخاوف الديون

من: نهى النحاس

مباشر: تراجعت عملة الأرجنتين بنحو 2.8 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل الأسواق المالية في البلاد خسائرها الحادة هذا الأسبوع مع اضطرابات الأوضاع المالية وعودة شبح الإفلاس.

وأعلنت حكومة الأرجنتين في الأسبوع الجاري خطتها للتفاوض مع حائزي السندات السيادية وصندوق النقد الدولي بشأن تمديد فترة استحقاق التزامات الديون لديها، كطريقة للتأكد من قدرة الدولة على السداد.

وجاء ذلك بعد أن توجه فريق من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة الأرجنتينية بينوس إيرس في الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات مع مسئولين حكوميين في البلاد في أعقاب الموجة البيعية التي تعرض لها سوق الأرجنتيني في الشهر الجاري.

وتزامن مع التقلبات في سوق الأرجنتين في الشهر الجاري الكشف عن النتائج التمهيدية للانتخابات والتي أظهرت فوز المرشح اليساري ألبرتو فرنانديز على الرئيس الحالي موريسو ماكري.

وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني موريسو ماكري تفاوضت على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد بقيمة 57 مليار دولار وتعهدت بحزمة من الإصلاحات والإجراءات التقشفية من أجل منع تخلف البلاد عن سداد الديون.

وبعد المطالبات الأرجنتينية فيما يتعلق بديونها، خفض وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للأرجنتين على المدى الطويل للدرجة (CD)، مقارنة بـ (-B) سابقاً.

كما خفضت المنظمة التصنيف الائتماني للسندات طويلة الآجل للأرجنتين إلى (-CCC)، أما سندات الأرجنتين قصيرة الآجل فمنحتها المنظمة تصنيفاً ائتمانياً عند (D) مقابل مستوى (B) قبل ذلك.

ومع تلك التطورات السلبية، انخفضت عملة البيزور الأرجنتينية، في تمام الساعة 5:59 مساءً بتوقيت جرينتش هبطت أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.8 بالمائة، لترتفع الورقة الخضراء إلى 59.5009 بيزو.

كما تتجه العملة لتسجيل خسائر بنسبة 6.8 بالمائة في الأسبوع الجاري.

أما على صعيد أسواق الأسهم، فإن مؤشر البورصة "إيه.إر.إس" ارتفع بنسبة تزيد عن 2.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 21464 نقطة بعدما أنهى تعاملات أمس على تراجع بنحو 5.8 بالمائة.

وفي الوقت نفسه فقد مؤشر الأسهم الأرجنتينية نحو 43 بالمائة من قيمته في غضون تعاملات آخر 30 يوماً.

كما شهدت السندات الأرجنيتينة موجة بيعية ملحوظة، وسط مخاوف فشل البلاد في سداد ديونها.