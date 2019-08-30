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عوائد سندات الخزانة الأمريكية تعاني أكبر هبوط شهري منذ 2011

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عوائد سندات الخزانة الأمريكية تعاني أكبر هبوط شهري منذ 2011 عوائد سندات الخزانة الأمريكية تعاني أكبر هبوط شهري منذ 2011

مباشر: تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في شهر أغسطس/آب الجاري، مع تدفق المستثمرين على شراء الديون وسط المخاوف التجارية والاقتصادية.

وتراجع العائد على الديون الحكومية في الولايات المتحدة لآجل 10 سنوات بنحو 53 نقطة أساس خلال شهر أغسطس/آب الذي تنتهي جلساته اليوم الجمعة، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ أغسطس/آب 2011.

وكان أداء عوائد سندات الخزانة مستحقة السداد بعد 10 أعوام خلال هذا الشهر، هو المسؤول عن حوالي نصف وتيرة الهبوط في العام الحالي حتى الآن.

وشهد شهر أغسطس/آب كذلك تراجع العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عاماً دون مستوى 2 بالمائة للمرة الأولى في التاريخ.

كما عانى العائد على الديون الأمريكية ذات آجال استحقاق بعد 30 عاماً من تراجع 57 نقطة أساس خلال الشهر الجاري وهي أكبر وتيرة هبوط منذ سبتمبر/أيلول 2011.

وبالنسبة لعوائد سندات الخزانة لآجل عامين، فتراجعت 38.8 نقطة أساس خلال الشهر الجاري، ما يجعله أكبر وتيرة انخفاض شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

وتسير عوائد السندات في اتجاه عكسي مع تلك الديون الحكومية.

وتعرض سوق السندات إلى إقبال قوي من قبل المستثمرين في الشهر الجاري على خلفية تجدد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم إضافة إلى المخاوف ذات الصلة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

مباشر (اقتصاد)

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