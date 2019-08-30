المستثمرون يسحبون 14 مليار دولار من الأسواق الناشئة في أغسطس

من: سالي إسماعيل

مباشر: تركت موجات قوية من التوترات التجارية في الآونة الأخيرة بصمتها على الاستثمار في أسهم وسندات الأسواق الناشئة خلال الشهر الجاري بتخارج نحو 14 مليار دولار من رؤوس الأموال.

ويُقدر تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، أمس الخميس، أن المستثمرين قاموا بسحب حوالي 13.8 مليار دولار من استثمارتهم في الأصول المالية في الأسواق الناشئة خلال شهر أغسطس/آب الجاري.

ويعني ذلك أن أسهم وسندات الأسواق الناشئة عانت من أسوأ تدفقات نقدية خارجة في شهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2016.

ويمثل الأداء المخيب للآمال لهذا الشهر انعكاساً للوضع في شهر يوليو/تموز مرجعاً السبب في ذلك إلى تجدد النزاع التجاري بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وشهد سوق الديون تدفقات داخلة قليلة نسبياً بلغت 300 مليون دولار فقط خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى ضعف واضح في تدفق الأموال على سوق السندات والتي كانت تدعم في السابق الصورة الإجمالية للاستثمارات.

أما التدفقات الخارجة من أسهم الأسواق الناشئة، فبلغت 14.1 مليار دولار خلال الشهر الجاري، وفقاً للتقرير.

ويأتي ذلك على الرغم من أن أسهم الصين شهدت تدفقات داخلة في سوق الأسهم بنحو 1.5 مليار دولار إلا أسهم الأسواق الناشئة ككل باستثناء الصين سجلت تراجعاً بنحو 15.6 مليار دولار بالفترة نفسها.

ويشير التقرير إلى أنه على عكس دورات التدفقات النقدية الخارجة السابقة، والتي كانت تشهد اختلافاً واضحاً في الديناميكيات بين تدفقات الأسهم والسندات، إلا أن شهر أغسطس/آب عانى من تدفقات كبيرة في الديون والأسهم معاً.

ويظهر مؤشر معهد التمويل للتتبع اليومي أن هناك 18 يوماً من أصل 21 يوماً خلال هذا الشهر شهد تدفقات خارجة.

وبحسب التقرير، فإن صافي تدفقات رأس المال للأسواق الناشئة (بما في ذلك تدفقات المصارف والاستثمار الأجنبي المباشر) بلغت 5.2 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز وهو ما يمثل تحسناً حاداً عن الشهر السابق له والذي شهد صافي تدفقات خارجة بقيمة 42 مليار دولار.

ويرجع ذلك جزئياً إلى الانعكاس في التدفقات على الصين والتي سجلت تدفقات صافية داخلة بقيمة 15 مليار دولار تقريباً في شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع تدفقات صافية خارجة بنحو 8 مليارات دولار في الشهر السابق له.