أخبار عاجلة

يمنع الحقن المجهري في هذه الحالة -
الدكتور أميمة إدريس لـ" #الحكاية ": هناك سن لعملية (تجميد البويضات) وبعدها لا يمكن إتمام العملية -
أحمد شوبير: يجب أن ننتظر حتى نحكم على فايلر مع الأهلي -
آراء النقاد الرياضيين في فايلر مدرب الأهلي الجديد -
4 تدابير أمنية تساعد الشركات الصغيرة على تأمين مواقعها الإلكترونية -
بطل ملاكمة فلبيني يطلق عملته المشفرة Pac -
مساء dmc - أول "غابة عمودية" في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها : بحثت كثيرًا عن الأمر قبل خوض التجربة -
د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

السعودية تشهد عدداً من الأوامر الملكية أبرزها تغييرات بالديوان المكلي

Google+ Print
السعودية تشهد عدداً من الأوامر الملكية أبرزها تغييرات بالديوان المكلي السعودية تشهد عدداً من الأوامر الملكية أبرزها تغييرات بالديوان المكلي

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدداً من الأوامر الملكية تتضمن إعفاء بعض الشخصيات من مناصبها وتعيين بديلاً لها، وإنشاء وزارة للطاقة والثروة المعدنية مستقلة عن وزارة للطاقة.

وجاءت الأوامر الملكية الصادر، اليوم الجمعة، كالتالي:

الملك سلمان يصدر أمراً بتحول "تطوير مدينة الرياض" لهيئة ملكية

إعفاء نائب رئيس الديوان الملكي بالسعودية من منصبه

بأوامر ملكية.. السعودية تنشئ هيئة ومركز للبيانات والذكاء الاصطناعي

أمر ملكي بإنشاء وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية

تعديل مسمى ديوان المراقبة السعودي لـ"العام للمحاسبة"

تعيين فهد بن محمد رئيساً للديوان الملكي السعودي

الملك سلمان يعين بندر بن إبراهيم وزيراً للصناعة والثروة المعدنية

الملك سلمان يعين مستشاراً بالديوان الملكي ورئيساً لهيئة حقوق الإنسان

السعودية..إعفاء رئيس هيئة مكافحة الفساد من منصبه وتعيين بديلاً له

الملك سلمان يعفي نائب وزير العمل ويعين بديلاً لها

السعودية..إعفاء رئيس هيئة الأرصاد وتعيين مدير لمركز المعلومات الوطني

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق

السعودية تسعى لتوطين إحدى الوظائف بالكامل

السعودية تسعى لتوطين إحدى الوظائف بالكامل

مصر تبحث مع التعاون الزراعي مع السعودية والصومال

مصر تبحث مع التعاون الزراعي مع السعودية والصومال