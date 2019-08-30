عملة الصين تشهد أسوأ أداء شهري منذ عام 1994

مباشر: تراجعت عملة الصين أمام نظيرتها الأمريكية خلال شهر أغسطس/آب الجاري الذي تنتهي جلساته اليوم الجمعة، مسجلة أكبر وتيرة هبوط منذ عام 1994.

وتأتي الخسائر في قيمة العملة المحلية للصين وسط التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد المحلي والعالمي.

جدير بالذكر أن بكين وواشنطن أعطوا إشارات إيجابية بشأن الجولة القادمة من المفاوضات والتي من المقرر إنطلاقها في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ما عزز التفاؤل حيال إنهاء الحرب المحتملة.

وحدد بنك الشعب الصيني اليوم السعر المرجعي لليوان عند مستوى 7.0879 يوان لكل دولار وهو مستوى أقوى من التوقعات البالغة 7.1237 يوان للدولار لليوم الثامن على التوالي.

ورغم أن هذا المستوى الرسمي لسعر العملة يقف عند أدنى مستوى في نحو 11 عاماً ونصف العام لكنه أفضل من الأمس والذي كان الأضعف منذ 14 مارس/آذار 2008.

وبنهاية تعاملات اليوم، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي في التعاملات بالداخل بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 7.1565 يوان.

وشهدت عملة الصين خسائر بنحو 3.8 بالمائة خلال شهر أغسطس/آب والذي تنتهي جلساته اليوم الجمعة وذلك أمام العملة الأمريكية.

وتعتبر هذه الخسائر هي الأكبر منذ عام 1994 عندما قامت الصين بتوحيد أسعار الصرف الرسمية السوقية.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى الآن، لا يزال اليوان الصيني يعاني من خسائر بنحو 3.76 بالمائة أمام الدولار الأمريكي.