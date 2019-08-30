السعودية تشهد عدداً من الأوامر الملكية أبرزها تعديلات بالديوان المكلي

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدداً من الأوامر الملكية تتضمن إعفاء بعض الشخصيات من مناصبها وتعيين بديلاً لها، وإنشاء وزارة للطاقة والثروة المعدنية مستقلة عن وزارة للطاقة.

وجاءت الأوامر الملكية الصادر، اليوم الجمعة، كالتالي:

الملك سلمان يصدر أمراً بتحول "تطوير مدينة الرياض" لهيئة ملكية

إعفاء نائب رئيس الديوان الملكي بالسعودية من منصبه

بأوامر ملكية.. السعودية تنشئ هيئة ومركز للبيانات والذكاء الاصطناعي

أمر ملكي بإنشاء وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية

تعديل مسمى ديوان المراقبة السعودي لـ"العام للمحاسبة"

تعيين فهد بن محمد رئيساً للديوان الملكي السعودي

الملك سلمان يعين بندر بن إبراهيم وزيراً للصناعة والثروة المعدنية

الملك سلمان يعين مستشاراً بالديوان الملكي ورئيساً لهيئة حقوق الإنسان

السعودية..إعفاء رئيس هيئة مكافحة الفساد من منصبه وتعيين بديلاً له

الملك سلمان يعفي نائب وزير العمل ويعين بديلاً لها

السعودية..إعفاء رئيس هيئة الأرصاد وتعيين مدير لمركز المعلومات الوطني