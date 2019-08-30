السعودية..إعفاء رئيس هيئة الأرصاد وتعيين مدير لمركز المعلومات الوطني

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرين ملكياً أحدهما لإعفاء رئيس هيئة الأرصاد من مصبه وتعيين مدير لمركز المعلومات الوطني.

وتتضمن الأمر الملكي رقم "أ / 481" الصادر، اليوم الجمعة، إعفاء خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

فيما أشار الأمر الملكي رقم "أ / 482"، إلى تعيين عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وتضمن البند الثاني في كلا من الأمرين، أن يتم إبلاغ ذلك للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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