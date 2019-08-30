محدث.. الأسهم الأمريكية تسجل أسوأ اداء شهري منذ مايو

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لكن كافة مؤشرات "وول ستريت" الثلاثة سجلوا أسوأ أداء شهري منذ مايو/آيار الماضي.

وكانت الأسواق المالية في الولايات المتحدة استهلت جلسة اليوم داخل النطاق الأخضر مع مكاسب 140 نقطة في مؤشر "داو جونز" وتجاوز "ناسداك" حاجز الـ8 آلاف نقطة وسط التفاؤل التجاري قبل أن تقلص هذه المكاسب.

وتأتي المكاسب في البورصة الأمريكية بعدما صرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم بأن هناك اتصالات فعالة بين الجانبين وسط محاولة إبرام اتفاق تجاري.

وسجل مؤشري "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز" الصعود اليومي الثالث على التوالي بعدما سجلا مكاسب قوية بالأمس مع ارتفاع المؤشر الصناعي بنحو 325 نقطة.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، شهد الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً قوياً خلال الشهر الماضي في حين تباطأ نمو الدخل الشخصي كما نما النشاط الاقتصادي في ولاية شيكاغو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بينما تدهورت ثقة المستهلكين الأمريكيين.

وبنهاية الجلسة، ارتفع المؤشر الصناعي "داو جونز" بأكثر من 0.1 بالمائة أو ما يعادل 41 نقطة ليصل إلى 26403.3 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمائة أو 775 نقطة تقريباً لكن المؤشر سجل خسائر شهرية بنحو 1.7 بالمائة.

فيما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليغلق عند مستوى 2926.4 نقطة، لكنه حقق أرباحاً بنحو 2.8 بالمائة هذا الأسبوع، بينما سجل خسائر 1.8 بالمائة هذا الشهر.

بينما سجل المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي "ناسداك" تراجعاً بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليهبط إلى مستوى 7962.9 نقطة، لكنه ارتفع بنسبة 2.7 بالمائة على الصعيد الأسبوعي وانخفض بنحو 2.6 بالمائة في أغسطس/آب.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.6 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.0991 دولار.