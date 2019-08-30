الملك سلمان يعفي نائب وزير العمل ويعين بديلاً لها

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي أمراً ملكياً رقم " أ / 480"، بإعفاء نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.
وتتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، إعفاء تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية " للتنمية الاجتماعية " من منصبها، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وشمل البند الثاني من الأمر الملكي، تعيين ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية " للتنمية الاجتماعية " بالمرتبة الممتازة.
ونص البند الثالث من ذات الأمر، على أن "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
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