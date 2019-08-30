السعودية..إعفاء رئيس هيئة مكافحة الفساد من منصبه وتعيين بديلاً له

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي أمراً ملكياً رقم " أ / 478"، لإعفاء رئاسة هيئة مكافحة الفساد من منصبه وتعيين بديلاً له.

وتتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، إعفاء خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وشمل البند الثاني من الأمر الملكي، تعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمرتبة وزير.

ونص البند الثالث من ذات الأمر، على أن "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

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