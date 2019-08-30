مسح: خفض توقعات أسعار النفط لأدنى مستوى بـ16 شهراً

مباشر: خفض المحللون توقعاتهم لأسعار النفط خلال العام الحالي إلى أدنى مستوى فيما يزيد عن 16 شهراً، بحسب النتائج التي توصل لها مسح حديث.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز لنحو 51 من الاقتصاديين والمحللين والصادرة نتائجه اليوم الجمعة، أن خفض توقعات أسعار النفط ترجع إلى انخفاض الطلب العالمي على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي إلى جانب عدم اليقين بشأن التجارة.

وبحسب المسح، فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 65.02 دولار للبرميل خلال عام 2019، وهو أقل بنحو 4 بالمائة من توقعات الشهر الماضي والبالغة 67.47 دولار للبرميل.

كما أن تلك التوقعات أقل من متوسط سعر المؤشر العالمي للعام الحالي حتى الآن والبالغ 65.08 دولار للبرميل، وتعتبر كذلك أقل متوسط توقعات لعام 2019 لخام برنت منذ شهر مارس/آذار 2018.

وبالنسبة لمتوسط سعر خام نايمكس الأمريكي خلال عام 2019 فتم تخفيضه إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2018 عند 57.90 دولار للبرميل وهو أقل من توقعات الشهر الماضي والبالغة 59.29 دولار للبرميل.

وكان متوسط سعر الخام الأمريكي في العام الحالي 57.13 دولار للبرميل.

ويقول المحلل "سوني كوماري" في شركة "إيه.إن.زد" خلال المسح إن النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين إضافة للمخاطر الناجمة بشأن التباطؤ الاقتصادي ستكون العوامل الرئيسية التي ستؤثر على الأسعار خلال الفترة المتبقية من هذا العام وعام 2020.

ويضيف أن النزاع التجاري ممتد الأمد يمكن أن يعمق التباطؤ الاقتصادي ويؤثر في نمو الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 7:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 60.43 دولار للبرميل.

في حين أنهى خام نايمكس الأمريكي جلسة اليوم عند مستوى 55.10 دولار للبرميل بانخفاض 2.8 بالمائة.