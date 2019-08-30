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الملك سلمان يعين مستشاراً بالديوان الملكي ورئيساً لهيئة حقوق الإنسان

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الملك سلمان يعين مستشاراً بالديوان الملكي ورئيساً لهيئة حقوق الإنسان الملك سلمان يعين مستشاراً بالديوان الملكي ورئيساً لهيئة حقوق الإنسان

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي أمراً ملكياً رقم " أ / 476"، لتعين مستشاراً بالديوان الملكي.

وتتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، تعيين بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وقرر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي في الأمر الملكي رقم " أ / 477"، تعيين رئيساً لهيئة حقوق الإنسان.

ونص الأمر، على أن يعين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

وتضمن البند الثاني في كلا من الأمرين، أن يتم تبلغ ذلك للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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