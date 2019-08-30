أخبار عاجلة

مساء dmc - أول "غابة عمودية" في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها : بحثت كثيرًا عن الأمر قبل خوض التجربة -
د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات) -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد : نحن نجمد بويضات وليس أجنة -
تعرف على أعضاء الجهاز الفني الجديد للأهلي -
"أنصار الله" تعلن قصف قوات الجيش اليمني في حجة -
باب الخلق | الفقرة الاسبوعية مع الدكتور عمرو يسري -
دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

أمر ملكي بإنشاء وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية

Google+ Print
أمر ملكي بإنشاء وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية أمر ملكي بإنشاء وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي أمراً ملكياً رقم " أ / 472"، والمتضمن تغيير مسمى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية .

وتتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ونص البند الثاني من الأمر الملكي، على أن "يُعدل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ليكون وزارة الطاقة".

وألمح البند الثالث، إلى أن وزارة الطاقة ستتولى الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ"وزارة الصناعة والثروة المعدنية" حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" مهامها في بداية العام المالي القادم.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر– بوضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ترشيحات

بأوامر ملكية.. السعودية تنشئ هيئة ومركز للبيانات والذكاء الاصطناعي

إعفاء نائب رئيس الديوان الملكي بالسعودية من منصبه

الملك سلمان يصدر أمراً بتحول "تطوير مدينة الرياض" لهيئة ملكية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق

السعودية تسعى لتوطين إحدى الوظائف بالكامل

السعودية تسعى لتوطين إحدى الوظائف بالكامل

مصر تبحث مع التعاون الزراعي مع السعودية والصومال

مصر تبحث مع التعاون الزراعي مع السعودية والصومال