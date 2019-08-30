إل جي تعلن عن أول هاتف مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة

أعلنت شركة إل جي اليوم الجمعة استعدادًا للمشاركة في معرض IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين عن أول هاتف ذكي لها مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة، وهو: (إل جي كيو70) LG Q70 الذي تعتزم إطلاقه مطلع الشهر المقبل.

ويقدم هاتف (إل جي كيو70) شاشة بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2310×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 18.5:9، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) MicroSD.

ويضم الهاتف – الذي يزن 198 جرامًا وتبلغ سماكته 8.3 ميليمترات – معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 675، كما يضم بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة.

ويملك (إل جي كيو70) ثلاث كاميرات خلفية، الأولى: بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 13 ميجابكسل للتصوير فائق العرض بزاوية 120 درجة، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة فهي بدقة 16 ميجابكسل.

وبرمجيًا؛ يعمل الحاسوب بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد، وهو يدعم عددًا من التقنيات، مثل: البلوتوث 5، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. بالإضافة إلى تقنيات صوتية، مثل: 32-bit Hi-Fi Quad DAC، و DTS: X 3D Stereo Sound.

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ويمتاز الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، ويأتي مع زر خاص بمساعد جوجل الذكي، وحساس للبصمة، ويدعم تقنية الشحن السريع من كوالكوم Quick Charge 3.0.

وقالت إل جي في منشور على مدونتها: إنها تعتزم إطلاق الهاتف في كوريا الجنوبية اعتبارًا من 6 أيول/ سبتمبر المقبل بسعر يعادل 450 دولارًا أمريكيًا، ولا معلومات عن موعد طرحه خارج كوريا.