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الملك سلمان يعين بندر بن إبراهيم وزيراً للصناعة والثروة المعدنية

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الملك سلمان يعين بندر بن إبراهيم وزيراً للصناعة والثروة المعدنية الملك سلمان يعين بندر بن إبراهيم وزيراً للصناعة والثروة المعدنية

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي أمراً ملكياً رقم " أ / 475"، بتعيين وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

وتتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

ونص البند الثاني من الأمر الملكي، على أن "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

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