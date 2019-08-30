الملك سلمان يعين بندر بن إبراهيم وزيراً للصناعة والثروة المعدنية

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي أمراً ملكياً رقم " أ / 475"، بتعيين وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

وتتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ونص البند الثاني من الأمر الملكي، على أن "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

ترشيحات

الملك سلمان يصدر أمراً بتحول "تطوير مدينة الرياض" لهيئة ملكية

إعفاء نائب رئيس الديوان الملكي بالسعودية من منصبه

بأوامر ملكية.. السعودية تنشئ هيئة ومركز للبيانات والذكاء الاصطناعي

أمر ملكي بشأن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية

تعديل مسمى ديوان المراقبة السعودي لـ"العام للمحاسبة"

تعيين فهد بن محمد رئيساً للديوان الملكي السعودي