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تعيين فهد بن محمد رئيساً للديوان الملكي السعودي

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تعيين فهد بن محمد رئيساً للديوان الملكي السعودي تعيين فهد بن محمد رئيساً للديوان الملكي السعودي

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي أمراً ملكياً رقم " أ / 474"، بتعيين رئيساً للديوان الملكي السعودي.

وتتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، تعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

ونص البند الثاني من الأمر الملكي: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

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