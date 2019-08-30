الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي أمراً ملكياً رقم " أ / 473"، تعديل مسمى ديوان المراقبة السعودي لـ"العام للمحاسبة".

وتتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، تعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة" ، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ونص البند الثاني من الأمر الملكي، على أن "تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة -بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9 )، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند الأول، ورفع ما يتم التوصل إليه.

وقال البند الثالث: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

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