أمر ملكي بشأن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي أمراً ملكياً رقم " أ / 472"، والمتضمن تغيير مسمى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية.

وتتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ونص البند الثاني من الأمر الملكي، على أن "يُعدل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ليكون وزارة الطاقة".

وألمح البند الثالث، إلى أن وزارة الطاقة ستتولى الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ"وزارة الصناعة والثروة المعدنية" حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" مهامها في بداية العام المالي القادم.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر– بوضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

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