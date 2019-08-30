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الحوثي يعلق على بيان الإمارات: لقد انتصر اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. قال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، بتغريدة على "تويتر": "اعتراف الإمارات في بيانها بقصف ما يسمى الإرهابيين الذين تدعمهم ‎ يؤكد أن العدوان على اليمن غير شرعي، وأن أمريكا والسعودية والإمارات وحليفاتها هم الإرهاب وداعموه ومؤسسوه لتدمير اليمن".

© AP Photo / Kamran Jebreili

وأضاف "إن اعتراف الإمارات كعضو فاعل بالتحالف رسميا بإرهاب مليشياتهم يؤكد المؤكد أن أمريكا أم الإرهاب وصانعته باليمن ويحمل أمريكا المسؤولية الكاملة عن إرهابها باليمن".

وتابع "كما يحمل البيان السعودية مسؤولية دعم إرهابييها، لا محاربتهم كما تدعي".

ومضى الحوثي بالقول "لقد انتصر اليمن بصموده وأسقط مبرر العدوان بكشفه صناع الإرهاب".

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أمس الخميس، سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح بينهم مدنيون بـ10 غارات جوية شنتها طائرات إماراتية على الجيش اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومحافظة أبين جنوبي اليمن.

وعلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان الخميس، على بيان الخارجية اليمنية، التي وجهت فيه انتقادات إلى الإمارات بشأن الغارات الجوية على عدن.

وقالت الخارجية الإماراتية "تحتفظ الإمارات بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي".

وتابعت "بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني".

ودعت الخارجية الإماراتية المجتمع المدني إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن، من أجل العودة إلى الساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية.

SputnikNews

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